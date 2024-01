Barbara Albert: „Karriere war für uns kein Thema“

Barbara Albert: Wir können sehr froh sein, dass wir in Österreich überhaupt so ein Label haben. Hätten wir keines, hätte der österreichische Film nicht so viel Aufmerksamkeit. Wobei es natürlich auch vor mir viele spannende Filmschaffende in Österreich gab. Was stimmt, ist, dass unsere Gruppe von Filmstudenten damals alles neu erfinden wollte, indem wir ganz nah an die Realität heranrückten. Die Achtzigerjahre waren viel künstlicher. Ich war geprägt von der schwarz-weißen Rauheit des italienischen Neorealismus, von Filmen aus Russland und der DDR. Trotzdem hatten wir alle sehr unterschiedliche Ansätze: Jessica Hausners Filme sehen ganz anders aus als meine.