Mensch & Hund: Beziehung durch Kooperation seit 40.000 Jahren

Bei den „Kooperationstieren“ Mensch und Hund hängt die Qualität der Beziehung vor allem vom gemeinsamen Tun ab.

Heute bevölkern etwa eine Milliarde Hunde die Städte der Welt, die meisten davon als relativ unabhängige Abfallvertilger. Tatsächlich wurde der Wolf mittels Vektor Mensch und Hundwerdung zu einem der evolutionär erfolgreichsten Säugetiere. Und Hunde hatten einen erheblichen Anteil daran, dass wir Menschen uns in den letzten 40.000 Jahren die Welt nur allzu gründlich untertan machen konnten. Sie sind aber nicht bloß dienstbeflissene Kuscheltiere. Während die Datenlage klar zeigt, dass durch Wölfe kaum Menschen zu Schaden kommen, verursachen Hunde einer Schätzung der WHO zufolge jährlich bis zu 50.000 Tote – durch Übertragung von Tollwut und anderen Krankheiten, Unfälle, etc. Enge „Beziehungskisten“ gibt es eben nicht gratis.