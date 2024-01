Oliver Rathkolb: Wer sich mit der NS-Geschichte kritisch auseinandersetzen will, muss auch die Vor- und Nachgeschichte analysieren. Was mich interessiert, ist der lange Schatten des Antisemitismus, damit man versteht, wie der Pogrom in nur wenigen Tagen nach dem „Anschluss“ 1938 bis in den letzten Winkel der österreichischen Kunstszene vordringen konnte. Unser größtes Problem bei der Aufarbeitung war, dass das gesamte Archiv der Secession in den letzten Kriegstagen in Schloss Albrechtsberg bei Loosdorf in St. Pölten verbrannt, geraubt, verkommen, was auch immer ist.