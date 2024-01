Der Aufstieg des Menschen, eine Erfolgsstory

1973 erzählte der Mathematiker Jacob Bronowski meisterhaft unsere Entstehungsgeschichte. Schauen Sie sich das an!

Kleines Geständnis: Seit ich im Frühling 2017 aus Washington nach Brüssel gezogen bin, besitze ich kein TV-Gerät mehr. Das heißt nicht, dass bei uns zu Hause nicht ferngesehen wird. Mittels Videobeamer und DVD-Player inszenieren wir an den Abenden, auf die kein Schultag folgt, Heimkino (unserer Tochter habe ich, Kulturösterreicher, der ich bin, aus diesem Anlass die wichtige Vokabel „Patschenkino“ beigebracht).

Auch auf YouTube findet man erstaunliche Perlen der Filmkunst und Wissensvermittlung. Ich möchte, auch wenn ich mich bei Ridley Scotts herrlich blödem Actionspaß „Napoleon“ vor Weihnachten im Kino köstlich amüsiert habe („Destiny has brought me this lamb chop!“), Sergei Bondartschuks Meisterwerk „Waterloo“ aus dem Jahr 1970 empfehlen („Sire, die Kosaken tränken Ihre Pferde an der Seine!“), und das nicht nur, weil Rod Steiger der beste Bonaparte-Darsteller ist, den ich kenne, und Christopher Plummer ein unübertrefflicher Duke of Wellington, sondern auch wegen Orson Welles als bourbonenfeistem König Louis XVIII. Jedenfalls erzählte ich einem britischen Korrespondentenkollegen, wie sehr ich die BBC-Serie „Civilization“ von und mit Kenneth Clark liebe (finden Sie, wie gesagt, auf YouTube). Und er meinte: Wenn das so ist, dann musst du „The Ascent of Man“ sehen.

Seither pflüge ich mich auf YouTube durch diese 13-folgige Serie aus dem Jahr 1973, und was soll ich sagen? Er hatte recht. Diese Menschheitsgeschichte, konzipiert und meisterhaft erzählt von dem 1908 in Polen geborenen Mathematiker und Biologen Jacob Bronowski, ist umwerfend gut. „Der Mensch hat eine Reihe von Begabungen, die ihn einzigartig unter den Tieren machen, sodass es, anders als sie, nicht nur eine Figur in der Landschaft ist, sondern ihr Gestalter“, sagt er in der ersten Episode. Schauen Sie sich das an! Sie werden sich bereichert fühlen.

E-Mails: oliver.grimm@diepresse.com