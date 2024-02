Wie kann ich mich auf dem Rennrad bergauf verbessern?

Also abgesehen davon, dass prinzipiell für jeden und jede, egal ob sportlich oder nicht, Krafttraining eigentlich als Grundelement in den Alltag eingebaut werden sollte, einfach auch, um gesund älter zu werden, ist es auch im Profi- und im Hobbysportbereich wichtig. Gerade wenn man von Bergetappen auf dem Rad spricht, wo doch die Oberschenkel die Hauptaufgabe tragen. Man braucht aber auch eine stabile Rumpfmuskulatur. Dazu ist es schon sinnvoll, im Fitnesscenter mit Stabilitätstraining und sportartspezifischem Krafttraining die Muskulatur aufzubauen. Nicht so, dass man wie ein Bodybuilder massiv Muskulatur aufbaut, sondern in einem Bereich, wo die Kraft stärker wächst als der Muskel.