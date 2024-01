Der „Maulwurf“ für die U2 kommt nach Wien

Ab Herbst gräbt sich eine Tunnelvortriebsmaschine durch den Wiener Untergrund. Die 120 Meter lange Maschine wird ab Mai in Einzelteilen nach Wien geliefert und rund 30 Meter unter der Erde zusammengebaut.

Ein Maulwurf gräbt sich durch die Stadt. Je nach Bodenbeschaffenheit arbeitet er sich acht bis zehn Meter pro Tag durch den Wiener Untergrund. Allein, es handelt sich nicht um ein knapp 17 Zentimeter langes pelziges Tier, sondern um ein 120 Meter langes Ungetüm, das rund 1200 Tonnen schwer ist. Und es sind keine schaufelartigen Pfoten, die sich durch den Untergrund graben, sondern es ist ein massives Schneidrad.

Was so liebevoll als Maulwurf bezeichnet wird, ist eine Tunnelvortriebsmaschine (TVM). Diese wird ab Herbst vom Matzleinsdorfer Platz aus einen Tunnel für die U2-Verlängerung bis zum Augustinplatz in Wien Neubau graben.