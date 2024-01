Der Iran pfeift seine „Brüder“ zurück

Teheran-treue Miliz im Irak stoppt Angriffe auf US-Soldaten. Denn der Iran fürchtet Zorn der USA.

Istanbul. Kata’ib Hisbollah – der Name bedeutet „Brigade der Partei Gottes“ – hatte am Sonntag mit einem Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt Tower 22 in Jordanien drei US-Soldaten getötet. Washington hat Vergeltung angekündigt, um Teheran von weiteren Angriffen abzuhalten. Die iranische Führung gibt sich in ihren öffentlichen Äußerungen zwar furchtlos: Jeder Angriff der Amerikaner werde beantwortet, erklärte der Chef der Revolutionsgarde, Hossein Salami. Hinter den Kulissen bemüht sich Teheran aber, seine Helfer in der Region zur Mäßigung zu bewegen.