Drei Szenarien für eine Zeit nach dem Gaza-Krieg

Auf der Flucht vor den Kämpfen. Palästinenser aus Khan Yunis im Gazastreifen bringen sich in Sicherheit. Reuters/Mohammed Salem

Welche Ideen gibt es für eine Lösung des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern? Und woran spießt es sich dabei?

Israels Luftwaffe flog Angriffe, in Gaza-Stadt und in Khan Yunis wurde gekämpft. Israel setzte am Mittwoch den Feldzug gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen fort. Parallel dazu wurde intensiv über eine neue Waffenruhe und die Freilassung ­israelischer Geiseln verhandelt. Doch welche Szenarien für die Zukunft gibt es, dann, wenn der Krieg – irgendwann – zu Ende ist?

Netanjahus neuer Plan