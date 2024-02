Formel-1-Ausstellung in Wien eröffnet

Die METAStadt im 22. Bezirk gewährt bis zum Frühsommer Einblicke in die Geschichte der Königsdisziplin des Motorsports. Und auch in deren Zukunft.

Formel-1-Boliden aus verschiedenen Jahrzehnten, Fotos, Videos, Skulpturen und Modelle, die die spektakuläre Geschichte der Königsdisziplin des Motorsports zeigen – am Mittwochabend wurde in der METAStadt die „Formula 1® Ausstellung“ eröffnet und wird bis in den Frühsommer in Wien bleiben.

In sieben Ausstellungsräumen auf mehr als 3000 Quadratmetern werden die Besucher auf eine Reise durch die markantesten und entscheidendsten Momente der F1-Geschichte mitgenommen und erhalten auch einen Einblick in die technischen Innovationen des Sports sowie in deren Zukunftsvisionen. Neben den sechs ausgestellten Original-Formel 1-Boliden, darunter der RB16B von Max Verstappen, mit dem er die FIA Formula 1® World Driver’s Championship 2021 gewann, oder Gerhard Bergers siegreicher Ferrari F187/88C und der AlphaTauri® AT01 von Pierre Gasly, gibt die Schau noch nie veröffentlichte Einblicke in die Welt der Formel 1. Für Gänsehaut sorgen die Überreste von Romain Grosjeans ausgebranntem HAAS-Rennauto, aus seinem dramatischen Unfall im Jahr 2020 in Bahrain.

Der RB16B von Max Verstappen. JUERGEN HAMMERSCHMID Die verschiedenen Helme der Piloten. JUERGEN HAMMERSCHMID Romain Grosjeans ausgebranntes HAAS-Rennauto. JUERGEN HAMMERSCHMID

Bereits am Mittwochvormittag stattete der CEO und Präsident der Formula1®, Stefano Domenicali, der Ausstellung einen Besuch ab. „Österreich ist ein besonderes Land für die Formel 1“, sagt Domenicali. „Es gibt hier eine große Leidenschaft.“ Zahlreiche Persönlichkeiten wie Niki Lauda, Jochen Rindt oder Gerhard Berger hätten die Geschichte der Formel 1 geprägt und das Fundament für eine unglaubliche Zukunft gelegt, so Domenicali.

Prominente Gäste

Am Abend standen dann die beeindruckenden Boliden im Mittelpunkt, aber auch der 18-jährige Charlie Wurz, Österreichs Formel-1-Hoffnung. Der Sohn von Rennlegende Alexander Wurz gab gestern bekannt, dass er in der kommenden Saison in der Formel 3 an den Start geht. Die von der ehemaligen Rennfahrerin und Motosport-Expertin Corinna Kamper moderierte Eröffnung wohnten unter anderem der Kurator Timothy Harvey, Produzent Jonathan Linden, die Moderatoren Ernst Hausleitner, Kati Bellowitsch und Ronny Leber, Mr. Ferrari Heribert Kasper, Profi-Tänzer Danilo Campisi, Magier-Weltmeister Lucca Lucian, Musikproduzent Thomas Rabitsch mit Ehefrau Anja und Oldtimer-Guide Herausgeber Christian Schamburek bei.

Dieter Semmelmann, CEO der Show Factory Entertainment GmbH: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit ,Formel 1 – Die Ausstellung‘ Wien und die META-Stadt als Standort für spektakuläre und populäre Ausstellungen weiter etablieren können. Diese Ausstellung ist ein einmaliges Erlebnis und wird sicher Formel 1 - Fans aus ganz Europa nach Österreich bringen“. Im Vorverkauf wurden bereits mehr als 70.000 Karten verkauft.

Die Formula 1® Ausstellung in Wien ist ab dem 2. Februar für die Öffentlichkeit zugänglich und wird noch für mehrere Monate ein faszinierendes Erlebnis für Motorsportfans bieten. Tickets sind ab EUR 24,90 erhältlich auf oeticket.com