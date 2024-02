Thalia verkauft ab sofort gebrauchte Bücher

Der Buchhändler hat eine Kooperation mit Bookbot, einem Secondhand-Onlinehändler, gestartet. Kunden können ihre gelesenen Bücher in einer Wiener Thalia-Filiale abgeben, von dort aus werden sie online verkauft. Dem Kunden bleiben zirka 60 Prozent des Verkaufspreises.

In Österreich werden nach wie vor viele Bücher gelesen. Doch wer kennt nicht das Schicksal vieler Bücher: Einmal gelesen, verstauben sie im Bücherregal. Der Buchhändler Thalia, immerhin Marktführer im deutschsprachigen Raum, setzt nun auch auf den Trend, der sich ohnehin schon über Apps wie Momox, Willhaben und Vinted zeigt. Thalia verkauft jetzt auch gebrauchte Bücher.

Dafür ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit Bookbot eingegangen. Ein Start-up, das sich auf den Online-Handel mit neuwertig gebrauchten Büchern spezialisiert hat, heißt es in einer Aussendung. Dahinter stehe auch der Nachhaltigkeitsgedanke. „Das Konzept basiert auf dem Gedanken, dass jedes Buch mehr als nur eine einmalige Lektüre sein sollte“, heißt es weiter.

Bücher wieder verkaufen: So geht‘s

Und so funktioniert das Verkaufen. Der Kunde entscheidet, von welchen Büchern er sich trennen will und bringt diese zur nächste Thalia-Buchhandlung in Wien. Die Bücher können unverpackt in der Filiale abgegeben werden. Im Thalia Service Center werden vor Ort die jeweiligen Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erfasst. Ab hier kümmert sich das Bookbot-Team um die Bücher. Das heißt, die Bücher werden laut Aussendung: gepflegt, gereinigt sowie fotografiert und anschließend auf bookbot.at hochgeladen.

Sobald ein Buch verkauft wird, erhalten die Verkäufer eine Provision von 60 Prozent des Verkaufspreises, abzüglich einer Servicepauschale von 1,19 Euro. Das Geld kann man direkt auf das eigene Bankkonto überweisen lassen oder es auf Bookbot verwenden, um selbst gebrauchte Bücher zu kaufen.

„Die meisten Bücher werden erfolgreich verkauft“

Die Bücher sollen idealerweise „in gutem Zustand“ sein, heißt es auf der Homepage. Man nehme auch fremdsprachige Bücher und unbeschriebene Lehrbücher an. Der Preis wird nach dem Marktpreis festgelegt. Wenn es keine Interessenten gibt, wird der Preis kontinuierlich gesenkt, bis das Buch einen Käufer findet. Nur stark beschädigte Bücher werden laut Homepage nicht angeboten. Und, was die Kunden wohl am meisten freut: „Die meisten Bücher werden erfolgreich verkauft“, heißt es.

Weiteres Details zum Konzept sind unter bookbot.at/c/thalia zu finden.