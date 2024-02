Wladimir Putin als Rosenkavalier unterwegs

Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem orthodoxen Moskauer Patriarchen Kyrill I. mit einem Strauß weißer Rosen zum 15. Jahrestag der Inthronisation als Kirchenoberhaupt gratuliert. Staatsagenturen veröffentlichten am Donnerstag ein einminütiges Video von Putins Besuch bei Kyrill in dessen Moskauer Residenz. In dem Video ist zu sehen, wie der Präsident dem Patriarchen die Blumen überreicht und ihm für seine Arbeit dankt.

Kyrill I. lobte die Unterstützung Putins für die russisch-orthodoxe Kirche. „Diese 15 Jahre sind von einem sehr hohen Niveau der Beziehungen zwischen Kirche und Staat geprägt, wodurch es gelungen ist, Dinge zu erreichen, die in der Vergangenheit unvorstellbar waren“, so der 77-jährige Patriarch. Er verwies auf die Eröffnung neuer Diözesen, Kirchen und Klöster sowie die landesweite kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Putin führt seit 31. Dezember 1999 die Amtsgeschäfte als Präsident der Russischen Föderation.

Unterstützer des Kriegs gegen die Ukraine

Patriarch Kyrill ist als Kirchenoberhaupt ein wichtiger Verbündeter Putins. Der Geistliche unterstützte von Anfang an in Predigten Russlands Krieg gegen die Ukraine. Mehrere Staaten haben daher Sanktionen auch gegen den Patriarchen verhängt. Gegen Putin liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen der Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor.