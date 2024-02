Ihr Lachen riss alle mit

Nicht nur ihre besondere Freundschaft, auch ein besonderes Lied verband die beiden, die Frau und den jüngeren Mann.

Ihre Musik gefiel ihm. Er erlebte einen ihrer Auftritte und war Feuer und Flamme: „Die muss ich kennenlernen!“ Aber wie? Da er sich nicht selbst zu ihr traute, schickte er seinen Manager vor, und tatsächlich: Ihre Antwort fiel positiv aus. Ja, sie entpuppte sich gar als Fan des Mannes. Schöner kann der Beginn einer Freundschaft kaum sein – doch die sollte nicht von langer Dauer sein.

Die Frau hatte einst die Schule abbrechen müssen, um als Näherin zum Familienunterhalt beizutragen. Später wendete sich aber das Blatt: Sie studierte Gesang und trat erstmals mit Anfang 20 in der Schweiz auf. Rund zehn Jahre später folgte der Durchbruch: Erst sprang sie für eine Kollegin ein, dann bekam sie eine Rolle an der New York Metropolitan Opera.

Auf der ganzen Welt war sie ab dem Zeitpunkt unterwegs, doch nicht nur auf Opern- oder Theaterbühnen zu bewundern, sondern auch im Unterhaltungsfernsehen. In Erinnerung geblieben ist ihr Besuch in einer beliebten Fernsehshow, bei der sie ein neues, mit der Welt der Oper bisher nicht vertrautes Publikum für sich gewann – allein dank ihres herzhaften Lachens.

Der Mann wurde in Asien geboren und erlebte in seiner Heimat politisch turbulente Zeiten. Seine Familie beschloss daher, nach Europa zu flüchten.