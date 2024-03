Feiert Pelz in der Mode dank den „Mob Wifes“ ein Comeback?

2024 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO

Das Netz schmachtet nach kriminellem Chic. Es scheint, als wäre auch totgesagter Pelz wiederbelebt.

In den 1970er-Jahren verbrannte Schauspielerin Brigitte Bardot auf offener Straße ihre Pelzmäntel und läutete damit deren Niedergang ein. Proteste gegen Tierleid mehrten sich, Ende des Jahrtausends kam es in Österreich zu einem großen Erfolg: Im November 1998 trat hier das Pelzfarmverbot in Kraft. Importiert wird freilich trotzdem noch, die Verkaufszahlen sind aber rückläufig. Vielleicht wegen der Angst, als Pelzträgerin mit Farbe besudelt zu werden, oder aber weil das Bewusstsein zum Thema seither gewachsen ist. Ein Großteil der Luxusmodehäuser hat mittlerweile dem Pelz abgeschworen, darunter Dolce & Gabbana, Chanel, Prada, Gucci, Versace und Coach, dessen Schau trotzdem letzten Herbst von zwei Aktivistinnen gestürmt wurde, sie hatten auf der New Yorker Modewoche sogar den Einsatz von Leder beanstandet. In Mailand wurde erst im Februar das Defilee von Fendi gestört (Pelz gehört weiterhin zur DNA der Marke), am Tag darauf ein Heißluftballon über das Hauptquartier von Max Mara geschickt mit der Aufschrift „Max Mara, werde pelzfrei“. Fünfzig Tierschutzorganisationen standen hinter der Aktion. Auf den Straßen sieht man Pelzmode aber wieder häufiger.