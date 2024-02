Das „Buch mit sieben Siegeln“ als Prüfstein

Manfred Honeck führte den fabelhaften Singverein, das Webern-Orchester der Musik-Uni und ein hörbar gebanntes Publikum durch die Schreckensvision von Franz Schmidts apokalyptischem Oratorium.

„Das Buch mit sieben Siegeln“, was sonst? Der gelernte Wiener Konzertbesucher konnte voraussagen, mit welchem Werk in dieser Stadt der 150. Geburtstag Franz Schmidts zelebriert werden würde. Der Festtag ist erst im Dezember, unsere Veranstalter haben also noch kommende Saison Gelegenheit, etwas vom Symphoniker oder Kammermusiker Schmidt zu programmieren. Bis Juni herrscht jedenfalls in Konzerthaus wie Musikverein Schmidt-Ebbe.