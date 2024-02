Designpreis für Helio-Tower in Erdberg

Hochhaus mit 110 Metern steht im neuen Stadtteil The Marks in Wien.

Das österreichische Architekturbüro BEHF Architects gewann vor Kurzem den German Design Award 2024 für den 110 Meter hohen Helio-Tower in Wien Erdberg. BEHF plante das markante Hochhaus im Stadtteil The Marks für die Buwog und erhielt die renommierte Auszeichnung in der Kategorie Excellent Architecture. Die Gewinner des internationalen Wettbewerbs wurden in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. 173 der insgesamt 401 Wohnungen entstanden im Rahmen der Wiener Wohnbauinitiative. Das Haus wurde ebenso bei „Die besten Wohnbauten“ (Callwey Verlag) in der Kategorie Geförderter Wohnbau ausgezeichnet. Von den Kaufwohnungen sind derzeit noch einige auf dem Markt: unter anderem eine Zweizimmerwohnung (47,32 m2) im 32. Obergeschoß um rund 416.000 Euro. (red.)

