Österreich, das zweite Deutschland

Bauern, Demos, Bezahlkarte: Was immer auch beim Nachbarn geschieht, es schwappt geradezu zwangsläufig zu uns herüber.

So absurd kann die Sache gar nicht sein, dass sie nicht ungefähr drei Tage später bei uns aufschlägt. Wir reden von Ereignissen oder Entscheidungen, die in Deutschland passieren und dann nahezu zwanghaft in Österreich übernommen werden. Das war schon immer so. Und hat sich zuletzt noch zugespitzt.

Aus heiterem Himmel kam es in Deutschland zu Bauern-Demos. In Österreich gab es zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Debatte über Bauern und ihre Probleme. Doch auf einmal, mit einer gewissen Latenzzeit, gab es eine. Die FPÖ versuchte sogar eine eigene Bauern-Demo anzuzetteln. Auf der anderen Seite gab es auf einmal große „Demos gegen rechts“, also gegen die AfD, in Deutschland. In Österreich hätte man seit Monaten gegen die FPÖ und deren (Wieder-)Aufstieg demonstrieren können. Hat man aber nicht. Getan hat man es erst nach den Demos in Deutschland. Weil sich in einem deutschen Schloss die siebzehnten Zwerge von rechts getroffen haben.

Nun führt Deutschland eine Bezahlkarte für Asylwerber ein. Und – schwuppdiwupp – planen wir das nun auch. Es geht um Geldbeträge von 235 Euro pro Monat. Wobei man hier einschränkend sagen könnte: Der ÖVP-Bundeskanzler hatte die Idee, Geld- auf Sachleistungen umzustellen, schon länger. Sie stammt allerdings aus Dänemark.