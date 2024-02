Neuer Nasa-Klimasatellit mit Technik aus Österreich vor dem Start

Der Klimasatelit „PACE“ blickt auf wichtige Erdsysteme. Teile des Navigationssystems und der Thermalisolation kommen von einem Austro-Unternehmen. Geplanter Start ist am 6. Februar.

Den Zustand der Meere und die Qualität der Luft soll bald der neue Nasa-Klimasatellit „PACE“ unter die Lupe nehmen. Bei dem am kommenden Dienstag (6. Februar) vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus geplanten Start an Bord einer SpaceX-Rakete wird auch Technologie aus Österreich mitfliegen. Von der Wiener Firma Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space) stammen Teile des Navigationssystems und der Thermalisolation des Satelliten, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Die Abkürzung „PACE“ fasst das Beobachtungsspektrum der Mission zusammen, steht sie doch für „Plankton“, „Aerosol“ (zum Beispiel winzige Staubpartikel in der Atmosphäre), „Cloud“ (Wolke) und „Ocean Ecosystem“ (Meeresökosystem). „Die zentimetergenaue Position des Satelliten im All wird mit Hilfe von Technik aus Österreich bestimmt. Je genauer die Positionsbestimmung, desto genauer die Daten, die der Satellit liefert“, so Beyond Gravity-Geschäftsführer Kurt Kober. Zwar lieferte die Firma schon früher Komponenten für Nasa-Missionen, in diesem Fall handle es sich aber um den ersten Direktauftrag seitens der US-Weltraumbehörde. (APA)