Danae Sioziou, geboren 1987, aufgewachsen in Karlsruhe und Karditsa, studierte in Athen und Berlin. Heute lebt und arbeitet sie in Athen. Die Gedichte stammen aus dem Band „Mögliche Landschaften“ (Parasitenpresse), ihrem zweiten Lyrikband. Elena Pallantza und Peter Holland haben sie aus dem Griechischen übersetzt.