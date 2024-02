Vasiliki Alexandri im WM-Finale und auf Medaillenkurs

Vasiliki Alexandri startete souverän in die Schwimm-WM in Doha.

Vasiliki Alexandri startete souverän in die Schwimm-WM in Doha. APA / AFP / Manan Vatsyayana

Die Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat am Freitag zum Auftakt der Schwimm-WM in Doha im Technik-Vorkampf des Solo-Bewerbs Rang zwei belegt.

Vasiliki Alexandri, die zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023, reihte sich mit 264,5967 Punkten knapp sechs Zähler hinter der Griechin Evangelia Platanioti (270,1901) ein. Dritte im Vorkampf des Technikbewerbs der Solo-Synchronschwimmerinnen wurde am Freitag die Kanadierin Jacqueline Simoneau (260,7500). Das WM-Finale der Top zwölf ist für Samstag (12 Uhr MEZ, live ORF Sport +) angesetzt.

Alexandri betonte, dass es nur einmal um das Weiterkommen ging, im Finale alles wieder von vorne losgehe. „Es hat sich alles eigentlich gut angefühlt. Außer bei einem technischen Element, das ich mit etwas mehr Kraft machen könnte. Alle Mädchen sind stark, aber meiner Meinung nach sind wir fünf Mädchen, die um die Medaillen kämpfen.“ Das Quintett wird durch die Chinesin Xu Huiyan (258,2067) und die Belarussin Wasilina Chandoschka (253,1917) ergänzt.

Trotz der erstmaligen Ausrichtung von Weltmeisterschaften in einem Olympia-Jahr verzeichnen die bis 18. Februar laufenden Titelkämpfe in Katar mit mehr als 2.600 Aktiven aus 201 Ländern eine WM-Rekordbeteiligung. Es geht um Medaillen in 75 Bewerben.