Die führenden HR-Köpfe zu Gast bei der „Presse“

Die Presse muss die Freiheit haben, alles zu sagen, damit gewisse Leute nicht die Freiheit haben, alles zu tun.“ Mit der Anspielung an den französischen Politiker, Diplo­maten und Journalisten Alain Peyrefitte eröffnete hr-lounge-Initiator und -Präsident Josef Buttinger den ersten Klubabend des heurigen Jahres, der in den Räumlichkeiten des „Presse“-Studios beim Medienpartner der hr-lounge gleichsam ein Heimspiel feierte.

Dass diese Freiheit – immerhin führt „Die Presse“ auf ihrer Titelseite täglich den Hinweis „Frei seit 1848“ – auch einen gewissen Widerhall in der Organisations- und Personalentwicklung verlangt, erklärten dann auch die Gastgeber des Abends: Andreas Rast, Geschäftsführer der „Presse“, und die HR-Verantwortlichen Birgit Greimel und Thomas Remes, die Einblick in Struktur und Arbeit des Medienunternehmens gaben. Sie erläuterten auch die Arbeit der OE- und PE-Verantwortlichen bei der „Presse“ und ihrer Konzernmutter, der Styria Media Group. Jede Maßnahme, jede Intervention erklärten Greimel und Remes werde einer Prüfung unterzogen: Jede müsse entweder „people“, „organization“ oder „culture“ unterstützen. Auch in der Medienbranche gelte es, Talente zu fördern: Nachwuchsführungskräfte, Fachexperten und Projektmanager. Sie sind es schließlich, die die angesprochene Freiheit gewährleisten sollen.

Einen Blick konnten die Gäste – darunter Madeleine Bauer-Eder (IBM), Esther Brandner-Richter (CMS Reich-Rohrwig Hainz), Elisabeth Daniel (Coface), Lukas Grohmann-Breisich (Western Union), Karin Hartl-Schmitzer (St. Anna Krebsforschung), Michaela Karasek (Crif), Alexander Kraus (G4S), Philipp Maier (Jaggaer), Herbert Pelzer (Triumph International), Sissy Sonnleitner (Wienerberger), Andreas Stockinger (Siemens Energy) und Peter Weiss (Wien Tourismus) – auch in die neuen Bewegtbild- und Podcast-Studios der „Presse“ werfen, wo intensiv Content produziert wird.