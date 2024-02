Wie die USA Irans „Achse des Widerstands“ spalten wollen

Hass auf den Erzfeind USA. Ein antiamerikanisches Graffito auf der Mauer der einstigen US-Botschaft in Teheran.

Hass auf den Erzfeind USA. Ein antiamerikanisches Graffito auf der Mauer der einstigen US-Botschaft in Teheran. APA / AFP / Atta Kenare

Als Vergeltung für den Tod von US-Soldaten plant Washington Militärschläge gegen proiranische Milizen. Dieses Netzwerk soll dem Iran die Macht in der Region sichern. Doch zuletzt wuchs dort Kritik an Teheran.

Die „Achse des Widerstands“ ist der Stolz der iranischen Außenpolitik. Das Netzwerk aus proiranischen Gruppen im Nahen Osten reicht von der libanesischen Hisbollah-Miliz und dem syrischen Regime im Norden bis zu den jemenitischen Houthi-Rebellen im Süden und vereint antiamerikanische und antiisraelische Kräfte unter der Führung Teherans. Im Gazakrieg unterstützt die „Achse“ das Bündnismitglied Hamas, doch nun gerät sie unter Druck: Die USA haben nach dem Tod von drei amerikanischen Soldaten Vergeltungsangriffe auf iranische Verbündete in Syrien und im Irak angekündigt. Sollten die iranischen Partner abgestraft und der Iran verschont bleiben, dürften Spannungen in der Allianz wachsen.

Milizionäre der irakischen Kata’ib Hisbollah, die zur „Achse“ gehört, hatten die US-Soldaten am Sonntag mit einer Drohne getötet. Die US-Regierung will sich laut Medienberichten mit mehrtägigen Militärschlägen in Syrien und im Irak rächen, doch Angriffe auf iranisches Territorium sind demnach nicht vorgesehen.

Irans Antwort auf Bushs „Achse des Bösen“

Der Iran verfolgt mit der „Achse des Widerstands“ ein doppeltes Ziel: Teheran will mit dem Netzwerk seinen Einfluss im Nahen Osten ausbauen und sich einen Vorhof zur Selbstverteidigung schaffen.