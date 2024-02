Das fulminante Comeback von Meta

Nach Vorlage der Quartalszahlen sprang die Facebook-Aktie hoch. Auch Amazon überzeugte die Anleger. Apple fiel.

Menlo Park/Seattle/Cupertino. Vor gut einem Jahr hatten viele gedacht, Meta hätte seine besten Zeiten hinter sich. Das Facebook-Netzwerk hatte ein verstaubtes Image und konnte kaum noch neue Nutzer anlocken, Instagram und WhatsApp konnten das nicht wettmachen. Meta-Chef Mark Zuckerberg redete von einer großen Zukunft durch das Metaverse, die Verbindung zwischen realer und digitaler Welt, lieferte aber wenig Konkretes. Die Aktie war gegenüber ihrem Hoch aus dem Jahr 2021 um zeitweise 75 Prozent abgestürzt.

Jetzt sieht alles anders aus. Meta bringt es wieder auf einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar, und die Quartalszahlen, die das Unternehmen am Donnerstagabend präsentierte, kamen so gut an, dass die Aktie um weitere 14 Prozent auf das nächste Rekordhoch sprang. Der Umsatz hatte sich im vierten Quartal um 25 Prozent auf 40 Milliarden Dollar erhöht, der Nettogewinn hatte sich auf 14 Milliarden Dollar verdreifacht. Hauptgrund waren überraschend hohe Werbeeinnahmen; die Geschäftsfelder Metaverse und künstliche Intelligenz spielen noch eine untergeordnete Rolle. Erstmals in seiner Geschichte will das Unternehmen eine Dividende zahlen, und zwar in Höhe von 0,5 Dollar pro Aktie. Auch will man Aktienrückkäufe in Höhe von 50 Milliarden Dollar tätigen.