Cash oder Karte für die Geflüchteten?

Das Bare ist bald nicht mehr allein das Wahre. In Deutschland sollen Asylbewerber eine Bezahlkarte erhalten. Kommt sie später auch in Österreich? Realpeoplegroup/Getty Images

In Deutschland haben sich 14 Bundesländer darauf geeinigt, dass Asylsuchende künftig eine Bezahlkarte für einen Teil ihrer staatlichen Zuwendungen bekommen sollen. Printmedien des Nachbarlandes bewerten diese Maßnahme recht unterschiedlich.

Hierzulande sagen manche Pragmatiker: Vieles von dem, was vom deutschen Nachbarn beschlossen wird, kommt früher oder später auch zu uns. In der Währungspolitik war das tatsächlich so, als es noch D-Mark und Schilling gab. Zyniker behaupteten, für die Führung der Nationalbank sei bloß die Fähigkeit erforderlich, bei der Bundesbank in Frankfurt anzurufen, um den Kurs zu erfahren.