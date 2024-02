Was bringen Anti-Schuppen-Shampoos?

Die Produktpalette erweitert sich ständig. Doch um zu wissen, welches Shampoo gegen die eigenen Schuppen wirkt, ist eine Bestandsaufnahme hilfreich. Beginnend mit einem kleinen Test daheim.

Im Winter verstärkt sich das Problem nur noch. Mit dem Beginn der Heizperiode, sagt die Wiener Hautärztin Julia Lämmerhirt, „kommen so viele Patienten mit Juckreiz und Schuppen wie sonst das ganze Jahr nicht“. Die trockene Luft setzt der Kopfhaut zu, die Heizungsluft tut ihr Übriges. In der kalten Jahreszeit macht es auch keinen Unterschied, an welcher Art Schuppen die Patienten leiden: „Alle Arten von Schuppen werden mehr und teilweise schlimmer“, sagt Lämmerhirt. Was also tun?