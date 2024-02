Die besten Looks der Grammy Awards

Taylor Swift in einem Kleid von Schiaparelli.

Taylor Swift in einem Kleid von Schiaparelli. APA / AFP / Robyn Beck

Auf dem roten Teppich der Grammy Awards zeigten sich die Stars sowohl von ihrer modemutigen als auch eleganten Seite.

Extravagant und elegant – auf dem roten Teppich der 66. Grammy Awards in Los Angeles war beides vertreten. Zum einen zeigten sich Musiker in modemutigen Ensembles, was die Grammy Awards im Gegensatz zu den Hollywood-Veranstaltungen spannender macht. Zum anderen setzten viele Gäste auch auf klassischen Minimalismus.

In erste Kategorie fiel unter anderem Miley Cyrus in einem Kleid von Maison Margiela, das dem Anschein nach ausschließlich aus goldenen Sicherheitsnadeln gefertigt wurde. Funkeln ließ es auch Dua Lipa, die sich in einer Robe von Corrèges ein bisschen wie Jeanne d‘Arc fühlte, wie sie im Interview betonte.

Miley Cyrus in Maison Margiela. Reuters / Mario Anzuoni Dua Lipa in Corrèges. Reuters / Mario Anzuoni Doja Cat in Dilara Findikoglu. Reuters / Mario Anzuoni Kat Graham in Stéphane Rolland Haute Couture. Reuters / Mario Anzuoni Laverne Cox in Comme des Garçons. Reuters / Mario Anzuoni

Doja Cat, die drei Mal nominiert war, erschien in einer transparenten Robe der türkisch-britischen Designerin Dilara Findikoglu. Schauspielerin und Sängerin Kat Graham brachte in einer strukturierten Robe mit Cape von Stéphane Rolland hingegen etwas Haute Couture auf den roten Teppich. Mit einer ungewöhnlichen Silhouette konnte auch Laverne Cox in Comme des Garçons aufwarten.

Etwas klassischer hielt es Taylor Swift (sie brach schon wieder einen Rekord) in einer Robe von Schiaparelli, die sie mit langen schwarzen Handschuhen kombinierte. Ebenfalls überzeugen konnte Janelle Monae in Giorgio Armani Privé oder Olivia Rodrigo in Vintage Versace.

Olivia Rodrigoin Vintage Versace. Reuters / Mario Anzuoni Taylor Swift in Schiaparlli. APA / AFP / Robyn Beck Janelle Monae in Giorgio Armani Privé. APA / AFP / Robyn Beck Billie Eilish in Chrome Hearts. Reuters / Mario Anzuoni Heidi Klum setzte auf Schwarz und Cutouts. Reuters / Mario Anzuoni Kylie Minogue in Dolce & Gabbana. Imago / Imago

