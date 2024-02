Marc Jacobs lässt die Puppen tanzen, Moncler die Yetis

Während Marc Jacobs die Fashion Week in New York mit einer surrealen Puppenshow eröffnet, zeigt Moncler seine Mode in alpiner Atmosphäre.

Zum 40. Jubiläum hat sich Designer Marc Jacobs für seine namensgleiche Modemarke ins Land der Wunder begeben – seine Kollektion stand unter dem Titel „Wonder“. Damit eröffnete er auch die New York Fashion Week. Was man darunter verstehen kann? Models, die mit hochtoupierten Haaren unproportional große Mode tragen und dabei wie Puppen wirken. Genauer gesagt wie jene Puppen aus Papier, denen übergroße Papierkleidung mit Laschen an der Seite „angezogen“ wurden. Dabei entstanden ist eine surreale Show, die an die 60er-Jahre erinnert. Kein Wunder also, dass die Kleidung einen ungewöhnlichen Schnitt hatte.

Laufsteg-Look von Marc Jacobs. Dan Lecca / Marc Jacobs Laufsteg-Look von Marc Jacobs. Dan Lecca / Marc Jacobs Laufsteg-Look von Marc Jacobs. Dan Lecca / Marc Jacobs

Auch das Setdesign des Laufstegs war auf die Puppen-Ästhetik abgestimmt. So gingen die Models durch einen übergroßen Tisch mit Sessel, die Arbeit namens „No Titel (Folding table and chairs, beige)„ von Robert Therrien aus dem Jahr 2006.

Die Front Row in der Park Avenue Armory in New York City war mit Stars gut gefüllt. So nahmen etwa Sofia Coppola, Dakota Fanning, Chloe Seigny und Debbie Harry an der Show Teil.

Laufsteg aus Schnee für Moncler

In St. Moritz ging es weniger surreal zu, aber auch hier trafen sich die Stars zu Modeschau von Moncler Grenoble. Mit dabei war etwa Anne Hathaway, Willow Smith, Kate Moss und Lindsey Vonn. Insgesamt 150 Gäste fanden sich auf der Bergspitze ein um der Show beizuwohnen. Remo Ruffini, CEO von Moncler, lernte in St. Moritz Skifahren und besitzt hier auch ein Chalet, was ihn auf die Idee brachte, die Luxusmode des Labels im alpinen Umfeld zu präsentieren.

Kalt wurde es den Models mit Yeti-Stiefeln und Daunenjacken jedenfalls nicht. Moncler

Die Models – darunter Emily Ratajkowski, Joan Smalls und Irina Shayk – wagten sich über einen schneebedeckten Catwalk. Dabei trugen sie Yeti-Stiefel, Daunenjacken und Ski und Snowboards.

Die Aftershow-Party fand übrigens im von Gunter Sachs gegründeten Privatclub Dracula mit Champagner und Fondue statt. (cg)