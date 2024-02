Innsbruck-Wahl: Ex-SPÖ-Spitzenkandidatin Heisz tritt aus Partei aus

Zum Bruch war es schon im Vorjahr gekommen.

Nach den Querelen rund um die Spitzenkandidatur von Florian Tursky in der ÖVP gibt es auch in der Innsbrucker SPÖ Streitereien. Zweieinhalb Monate vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 14. April wtritt Irene Heiz, die 2018 noch als Spitzenkandidatin der Roten angetreten ist, aus der Partei aus, wie die „Tiroler Tageszeitung“ und die „Bezirksblätter“ berichten.

„Meine Vorstellungen von Menschenwürde, respektvoller Freundschaft und ehrlicher politischer Arbeit sind mit jenen maßgeblicher Teile der SPÖ, speziell in Innsbruck, nicht vereinbar“, ließ Heisz wissen. Deshalb trete sie „mit sofortiger Wirkung aus der SPÖ und ihren Gremien“ aus.

Schwere Zerwürfnisse

Die frühere Journalistin Heisz war im Jahr 2018 überraschend angetreten. Bei der Wahl erlebte sie jedoch eine Schlappe, verlor mehr als vier Prozentpunkte und kam bei 10,32 Prozent zu liegen.

Der nunmehrige Schritt kommt wenig überraschend. Bereits 2023 war es, was die Gemeinderatsfraktion betrifft, nach schweren Zerwürfnissen zur Trennung von Heisz und ihrem Mitstreiter, Ex-Klubobmann Helmut Buchacher, gekommen. Letzterer tritt nunmehr mit einer eigenen Liste namens „DU I - Die Unabhängigen Innsbruck“ bei der Gemeinderatswahl an. (APA)