„The winner takes it all“, heißt es in einem ABBA-Hit. Damit ist wohl auch das Streamingmodell von Spotify ganz gut beschrieben. Der Streamingriese will entrümpeln.

Freilich überrascht es nicht, dass US-Superstar Taylor Swift im letzten Jahr für 1,2 Prozent aller Streams auf der Musikplattform Spotify gesorgt hat. Die Musikerin ist ein Weltphänomen, eine der erfolgreichsten Stimmen ihrer Zeit. Und das Phänomen, dass einige wenige im Pop die ganze Aufmerksamkeit bekommen, wahrlich kein neues. Nun gibt es aber Daten, die das Phänomen schmerzlich darlegen.

46 Millionen von insgesamt 184 Millionen Songs auf der Plattform hatten 2023 nicht einen Hörer. 34 Millionen weitere eine Hörerschaft kleiner als zehn. In Summe hatten 150 Millionen Nummern weniger als 1000 Streams – das macht rund 83 Prozent des Gesamtangebots von Spotify aus. Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf Daten von Luminate. Jener Firma, die auch die Billboard-Charts in den Vereinigten Staaten verwaltet.

Der Online-Dienst Forgotify, in offensichtlicher Anlehnung an Spotify, widmet sich dem ungehörten Material der Plattform. Nach Anmeldung werden dem Hörer Titel vorgeführt, die wenig bis keine Hörer haben, quasi vergessen wurden. Im Programm finden sich viele jazzige Balladen und jede Menge Klassik.

Mehr lesen Spotify Jahrescharts: Taylor Swift in Österreich nur auf Platz zwei

Den neuen Daten zufolge sollen Amerikanerinnen und Amerikaner im vergangenen Jahr mehr Zeit mit Taylor Swifts Musik verbracht haben als mit dem gesamten klassischen Angebot der Plattform. Oder mit Jazzmusik. Einer von 78 Streams in den USA fiel auf die 34 Jahre junge Pop-Ikone. Folglich konzentrieren sich große Plattenlabels auf ebenjene ganz großen Acts und die Monetarisierung ihres Ruhms.

Kein Platz für die Kleinen

Das könnte bald Böses bedeuten. Denn der Streamingriese will sein Sortiment entrümpeln. Dran glauben müssten in jedem Fall die kleinen Künstler und nischige Nummern. Also jene, die ohnehin schon wenig Aufmerksamkeit haben, und es infolge ungleich schwerer haben, mehr davon zu erlangen.

Schon im Herbst letzten Jahres erntete die Plattform Kritik, weil Künstlerinnen und Künstler mit weniger als 1000 Streams im Jahr künftig kein Geld mehr erhalten sollen: Spotify will keine Tantiemen mehr für die wenig gehörten Nummern zahlen. Kritische Stimmen bezeichneten die Änderungen schon damals als diskriminierend und ausbeuterisch.

Wirklich ersparen – das Unternehmen befindet sich inmitten eines Sparkurses – wird sich Spotify dadurch nichts. Die Plattform zahlt einen bestimmten Anteil seines Umsatzes an die Musikrechteinhaber, dieser wird dann unter den Künstlerinnen entsprechend ihrer Hörerzahl aufgeteilt. Die Kleinsten sollen davon also nichts mehr bekommen, die Größeren dafür umso mehr.

Man verdient also per Stream, wenn auch nur ein paar Centbruchstücke. Generell ist aber recht undurchsichtig, wie das Geld im Musikgeschäft tatsächlich fließt. Schätzungen zufolge verdient ein Musiker rund 0,005 Cent pro Stream, ausgezahlt wird nun erst nach dem Knacken der Tausendermarke.

Präventiv gegen KI-generierte Songs

Die „Financial Times“ hält das für eine Kampfansage an KI-generierte Nummern. Setzen sich die Tools zum Erstellen solcher Songs erst einmal durch, könnten eine Menge davon auf Spotify landen – und noch mehr Künstler um ihr Geld bringen. Mit dem neuen Modell kann Spotify die wenig gehörten KI-Titel zumindest aus der finanziellen Gleichung streichen. Dass diesem Vorgehen auch kleine Künstler zum Opfer fallen, nimmt man wohl in Kauf.

Die EU will sich dem Problem, das mit dem Erfolg von Streamingplattformen groß geworden ist, widmen. Erst vergangene Woche hat das EU-Parlament Maßnahmen auf den Weg gebracht, die für eine faire Vergütung und Bewerbung unterspielter Musikschaffender sorgen sollen. (evdin)