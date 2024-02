Die Krebserkrankungen der Royals

König Charles ist an Krebs erkrankt.

König Charles ist an Krebs erkrankt.

König Charles ist nicht das erste Mitglied der Royal Family, das an Krebs erkrankt ist.

Die Krebsdiagnose von König Charles kommt nicht nur für die britische Bevölkerung überraschend. Ist der 75-jährige Monarch doch für seinen gesunden Lebensstil bekannt. Und auch seine Eltern - Prinz Philipp wurde 99 Jahre alt, Königin Elizabeth 96 - starben lediglich an Altersschwäche.

Charles ist jedoch nicht das einzige Mitglied der Royal Family, das schon mit Krebs zu kämpfen hatte. Sein Großvater König George VI starb im Alter von 52 Jahren im Schlaf. Der starke Kettenraucher war zuvor an Lungenkrebs erkrankt und auch an der Lunge operiert wurden. Nach seinem Tod wurde seine älteste Tochter Elizabeth mit gerade einmal 25 Jahren Königin von England.

Die Ehefrau von König George VI, die spätere Queen Mum, erkrankte gleich zweimal an Krebs. 1966 wurde Darmkrebs bei der damals 66-Jährigen diagnostiziert, rund 20 Jahre später im Jahr 1984 fand man einen Tumor in ihrer Brust. Der Eingriff an der damals 83-Jährigen verlief gut und Queen Mum wurde schließlich 101 Jahre alt.

Sarah Ferguson leidet an Hautkrebs

Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen und Tochter von Queen Mum und König George VI, starb im Alter von 71 Jahren. Sie führte ein ausschweifendes Leben mit erhöhtem Alkoholkonsum und soll auch bis zu 60 Zigaretten am Tag geraucht haben. Wie ihr Vater erkrankte sie an Lungenkrebs. 1985 wurde ihr sogar der Lungenflügel entfernt. Sie verstarb dann jedoch aufgrund mehrerer Schlaganfälle.

Sarah Ferguson, die Exfrau von Prinz Andrew ist mit König Charles zwar nicht blutsverwandt und auch kein offizielles Mitglied der Royal Family mehr, doch auch sie ist erneut an Krebs erkrankt. Nachdem im Sommer des Vorjahres eine frühe Form von Brustkrebs diagnostiziert worden war, ist nun Hautkrebs bei der 64-Jährigen festgestellt worden.

