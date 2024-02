Audi drosselt Produktion in Belgien

Man prüfe derzeit Optionen, welche Modelle die Fabrik mittelfristig produzieren soll.

Die deutsche VW-Tochter Audi fährt für mindestens zwei Wochen die Produktion im Werk in Brüssel zurück. Man prüfe derzeit Optionen, welche Modelle die Fabrik mittelfristig produzieren soll, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag. Das Unternehmen mit Sitz in Ingolstadt in Bayern wolle von Woche zu Woche entscheiden, wann die Produktion wieder vollständig aufgenommen werde. Hintergrund sind wie berichtet Überlegungen, das globale Produktionsnetzwerk zu überarbeiten. (APA/Reuters)