Der Pflegenotstand ist nicht unausweichlich

Es reicht nicht, Berufseinsteiger für die Pflege zu begeistern. Man muss auch die Bedingungen schaffen, dass sie langfristig in der Branche bleiben.

Bis zum Jahr 2030 benötigt Österreich 50.000 neue Pflegekräfte: Diese Prognose hat die staatliche Forschungs- und Planungsgesellschaft Gesundheit Österreich im Jahr 2019 veröffentlicht. Fünf Jahre später gibt es jetzt eine neuerliche Prognose: Abermals heißt es, dass 50.000 neue Pflegekräfte bis 2030 benötigt werden – und fast 200.000 bis zum Jahr 2050. Was zwangsläufig die Frage aufwirft: Was hat die türkis-grüne Regierung in den vergangenen fünf Jahren getan? Immerhin war die Pflegereform ja eines wichtigeren Projekte dieser Koalition.