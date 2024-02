Das Geld fließt wieder in die Start-up-Branche

Die Branche erlitt in den vergangenen Jahren einen Kahlschlag. Nun kehren die Investoren wieder zurück und werden internationaler.

Die Stimmung in der heimischen Start-up-Szene hellt sich allmählich auf: Das Geld sitzt bei Investorinnen und Investoren wieder lockerer, und 2023 konnte ein neuer Rekord bei der Zahl der Finanzierungsrunden eingefahren werden: 184 Stück. Allerdings ist das Gesamtvolumen im Vergleich zu den vorherigen beiden Start-up-Boomjahren gesunken: Während im Jahr 2022 noch mehr als eine Milliarde Euro investiert wurde, sank der Betrag 2023 auf 695 Millionen. Das liegt vorrangig an Großdeals im Umfang von mehr als 100 Millionen Euro, die im vergangenen Jahr nicht stattgefunden haben, besagt das Start-up-Barometer der Beratungsfirma EY in seiner Jahresbilanz.