Nasenspitze bei Schlägerei abgebissen: Verdächtige ausgeforscht

Die Polizei lieferte einen 50-Jährigen in die Justizanstalt in Innsbruck ein. IMAGO/Daniel Scharinger

Die Polizei nahm einen 50-jährigen Briten als Haupttäter fest. Auch ein weiterer 50-Jähriger sowie ein 67-Jähriger waren bei der Schlägerei in St. Anton am Arlberg dabei.

Sonntagabend ist es nahe einem Lokal in St. Anton am Arlberg in Tirol zu einer Schlägerei zwischen zwei britischen Urlaubergruppen gekommen. Einem 29-Jährigen wurde dabei die Nasenspitze abgebissen. Die Polizei hat nun drei Tatverdächtige ausgeforscht. Einen 50-jährigen britischen Haupttäter nahm die Behörde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft fest und lieferte ihn in die Innsbrucker Justizanstalt ein.. Das teilte die Tiroler Polizei am Donnerstag mit.

Bei den beiden anderen Landsleuten handelte es sich um einen weiteren 50-Jährigen sowie einen 67-Jährigen. Nachdem eine Person im Lokal von einem Gruppenmitglied verletzt worden war, gingen zwei von dessen Freunden den Männern auf einer Gemeindestraße nach und griffen sie mit massiven Schlägen und Tritten an. Es kam zu einer Schlägerei, wobei dem 29-Jährigen die Nasenspitze abgebissen wurde. Der Mann wurde nach der Erstversorgung zunächst in das Krankenhaus Zams gebracht und schließlich in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Nachdem die beiden Gruppen getrennt worden waren, flüchteten die Angreifer in Richtung Fußgängerzone von St. Anton. Eine Fahndung war zunächst erfolglos verlaufen. (APA)