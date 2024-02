Prinz William trifft auf Tom Cruise und spricht über Krankheitsfälle

Trotz der Erkrankung seines Vaters und der Operation seiner Frau witzelte der 41-jährige Thronfolger bei der Charity-Gala der Air Ambulance. Und er bedankte sich für die vielen Genesungswünsche.

Als Schirmherr der „London Air Ambulance“ besuchte Prinz Ailliam die Black-and-White-Gala der Organisation am Mittwoch. Dort sprach er auch über die Krebserkrankung seins Vaters König Charles und der Operation seiner Frau Catherine.

Schon bei der Ankunft ließ er laut „Daily Mail“ die Journalisten und Fotografen wissen: „Wir wissen all die freundlichen Nachrichten zu schätzen, vielen Dank.“ Bei der Rede von Prinz William war der Gesundheitszustand der beiden Roylas ebenfalls ein Thema: „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich auch für die freundlichen Botschaften der Unterstützung für Catherine und meinen Vater zu bedanken, besonders in den letzten Tagen. Das bedeutet uns allen sehr viel“, so Prinz William.

Dann versuchte der 41-Jährige ein bisschen Leichtigkeit in die Veranstaltung zu bringen: „Man kann sagen, dass die letzten Wochen eher ‚medizinisch‘ geprägt waren. Also dachte ich, ich komme zu einer Veranstaltung der Luftrettung, um dem Ganzen zu entfliehen“, witzelte er.

Bei der Gala, bei der Spenden für eine neue Hubschrauberflotte gesammelt wurden, stieß er unter anderem auf Hollywoodstar Tom Cruise, der ein langjähriger Unterstützer der Organisation ist. Auch hier konnte sich Prinz Willam nicht verkneifen: „Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, keinen der neuen Hubschrauber für die nächste Mission: Impossible auszuleihen, wären wir Ihnen dankbar. Wir haben alle auf unseren Bildschirmen gesehen, dass Sie – wie soll ich es ausdrücken – eine andere Sicht auf ‚normale Abnutzung‘ zu haben scheinen als der Rest von uns.“ (cg)

