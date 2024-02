Österreich ist Recycling-Europameister

516 Kilogramm Müll sind in Österreich pro Person 2022 recycelt worden. Damit liegt das Land deutlich an der Spitze vor Dänemark und Deutschland.

516 Kilogramm Müll wurden in Österreich 2022 pro Person recycelt. Das ist deutlich mehr als in den restlichen Mitgliedern der Europäischen Union, wie aus einer Untersuchung von Eurostat hervorgeht.

Hinter Österreich liegen Dänemark (411 Kilogramm) und Deutschland (409 Kilogramm). Am wenigsten recycelt wurde in Griechenland (90 Kilogramm), Malta (75 Kilogramm) und Rumänien (36 Kilogramm). Durchschnittlich sind in der EU 249 Kilogramm pro Person recycelt worden. Das ist ein Rückgang um 15 Kilogramm im Vergleich zu 2021. Insgesamt wurde knapp die Hälfte (48 Prozent) des Abfalls in der EU recycelt.

Mehr lesen Mülltrennen wird einheitlich – und doch nicht

An der Spitze liegt Österreich auch bei der Menge kommunalen Mülls. 827 Kilogramm waren es 2022 pro Kopf. Dabei handelt es sich um Abfälle, die in Abfallwirtschaftssystemen – dazu zählt unter anderem die Müllabfuhr – gesammelt, verwertet und gelagert werden. Es bedeutet deshalb nicht unbedingt, dass Österreich insgesamt am meisten Müll in der EU produziert, sondern vor allem, dass das heimische Abfallsystem gut funktioniert.

In der EU wurden durchschnittlich pro Kopf 513 Kilogramm kommunaler Müll produziert. Im Vergleich zu 2021 sind das vier Prozent weniger. Zwischen den Ländern gibt es hier erhebliche Unterschiede. An der Spitze liegen Österreich, Dänemark (787 Kilogramm) und Luxemburg (720 Kilogramm), den Schluss bilden Estland (373 kg), Polen (364 kg) und Rumänien (301 kg). Diese Unterschiede würden die verschiedenen Verbrauchsmuster, den wirtschaftlichen Wohlstand sowie die Sammlung und Bewirtschaftung von Abfällen widerspiegeln, heißt es in der Studie. (schev)