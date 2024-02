Journalistin im Inn vermisst: Suche nach Alexandra Föderl-Schmid

Am Donnerstag gab es eine groß angelegte Suchaktion nach der bekannten Journalistin, deren Arbeit zuletzt in der Kritik stand. Die Suche soll am Freitag fortgesetzt werden.

Rund hundert Einsatzkräfte waren am Donnerstagvormittag in der Region Braunau auf der Suche nach einer vermissten Frau. Um 8:20 Uhr soll der Alarm eingegangen sein; im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich wurde der Inn mit rund einem Dutzend Booten abgesucht, wie die „Passauer Neue Presse“ berichtete. Am Nachmittag sickerte dann mit Verweis auf die Polizei durch, dass Alexandra Förderl-Schmid, die stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“, vermisst wird.

Bei der Personensuche waren mehrere Feuerwehren beteiligt gewesen, auf deutscher wie auf österreichischer Seite. Am Ufer und im Wasser waren laut Medienbericht Gegenstände entdeckt worden, die eindeutig der vermissten Person zugeordnet werden konnten. Zu Mittag brach die Feuerwehr die Suche vorerst ab. Diese soll heute, Freitag, fortgesetzt werden.

Föderl-Schmid (53) hatte sich am Montag vorläufig aus der Chefredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ zurückgezogen, ihre Artikel sollten von einer Kommission auf Plagiat geprüft werden. Sie ist eine der renommiertesten Journalistinnen Österreichs. Die gebürtige Oberösterreicherin arbeitete 27 Jahre lang für den „Standard“, wobei sie 2007 als erste Frau zur Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung aufstieg. 2017 verließ sie die Qualitätszeitung, um zunächst als Israel-Korrespondentin für die „SZ“ und seit 2020 als stellvertretende Chefredakteurin der deutschen Zeitung zu arbeiten. (red.)