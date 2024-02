Journalistin vermisst: Suche nach Alexandra Föderl-Schmid

Am Donnerstag gab es eine groß angelegte Suchaktion nach der bekannten Journalistin, deren Arbeit zuletzt in der Kritik stand.

Rund hundert Einsatzkräfte waren am Donnerstagvormittag in der Region Braunau auf der Suche nach einer vermissten Frau. Um 8:20 Uhr soll der Alarm eingegangen sein; im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Österreich wurde der Inn mit zahlreichen Booten abgesucht, wie die „Passauer Neue Presse“ berichtete. Am Nachmittag sickerte dann mit Verweis auf die Polizei durch, dass Alexandra Förderl-Schmid, die stellvertretende Chefredakteurin der „Süddeutschen Zeitung“, vermisst wird. Die Zeitung veröffentlichte mittlerweile auch ein Bild von Föderl-Schmids Auto, das auf dem Parkplatz einer großen Tankstelle in Grenznähe gefunden und von der Polizei durchsucht worden war.

Bei der Personensuche waren mehrere Feuerwehren beteiligt gewesen, auf deutscher wie auf österreichischer Seite. Am Ufer und im Wasser waren laut Medienbericht Gegenstände entdeckt worden, die eindeutig der vermissten Person zugeordnet werden konnten. Zu Mittag brach die Feuerwehr die Suche vorerst ab. Diese soll heute, Freitag, fortgesetzt werden.

Föderl-Schmid (53) hatte sich am Montag vorläufig aus der Chefredaktion der „Süddeutschen Zeitung“ zurückgezogen, ihre Artikel sollten von einer Kommission auf Plagiat geprüft werden. Sie ist eine der renommiertesten Journalistinnen Österreichs. Die gebürtige Oberösterreicherin arbeitete 27 Jahre lang für den „Standard“, wobei sie 2007 als erste Frau zur Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung aufstieg. 2017 verließ sie die Qualitätszeitung, um zunächst als Israel-Korrespondentin für die „SZ“ und seit 2020 als stellvertretende Chefredakteurin der deutschen Zeitung zu arbeiten.

„Einer Hetzjagd ausgesetzt“

Inzwischen läuft in der Medienbranche eine große Debatte rund um den Fall. Viele Journalisten zeigen auf der Plattform X ihre Betroffenheit, betonen nun auch die Integrität von Föderl-Schmid. Die Plagiats-Anschuldigungen hatten stark polarisiert: heftige Kritik an der Journalistin und der „Süddeutschen Zeitung“ auf der einen Seite, später auch intensive Verteidigung auf der anderen.

Besonders seit bekannt geworden war, dass das rechtspopulistische Medium „Nius“, dessen prominentester Journalist der ehemalige „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt ist, für eine Plagiatsprüfung den „Plagiatsjäger“ Stefan Weber bezahlt hatte, sahen viele auch eine politische Komponente.

Nun, mit der Vermisstensuche, ist viel von Betroffenheit die Rede. Es gibt aber auch recht eindeutige Schuldzuweisungen, wie man etwa an einer Presseaussendung des Presseclubs Concordia sehen kann. Föderl-Schmid sei „eine herausragende Journalistin und war einer unvergleichlichen und durch nichts zu rechtfertigenden Hetzjagd ausgesetzt“, schrieb Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus am Freitag Vormittag. Und: „Die akkordierten Kampagnen von unverantwortlichen Boulevardmedien, Propaganda-Plattformen und selbsternannten ‚Plagiatsjägern‘ sind gezielte Angriffe auf Qualitätsmedien, um kritische Berichterstattung zu verhindern oder unglaubwürdig zu machen.“ (red.)