Eine Renaissance der Flüsse ist gefragt

Ja, es ist eine der Herausforderungen, dass hier das unmittelbare Erleben nicht gegeben ist. Wir beobachten das selbst in einem Christian-Doppler-Labor: Auch für uns ist es oft überraschend zu sehen, was an Bodenfauna da ist. Viele Methoden waren oder sind noch gar nicht entwickelt, um unter Wasser feststellen zu können, wie die Situation ist. In terrestrischen Bereichen, also etwa in Wald-, Wiesen- oder Ackerland, ist es leichter zu sehen, was die Degradierung einer Landschaft bedeutet.