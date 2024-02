Leverkusen vor dem ultimativen Charaktertest

Im Bundesliga-Spitzenspiel geht es für Leverkusen um viel mehr, als ungeschlagen zu bleiben. Das Duell mit Bayern stellt am Samstag die Titelweichen in Deutschland – und die ganze Fußballwelt schaut zu.

Nicht nur der Super Bowl zieht dieser Tage weltweit die Blicke auf sich. Wenn sich heute (18.30 Uhr, live, Sky) der Vorhang für das richtungsweisende Duell zwischen den Meisterkandidaten Bayer Leverkusen und Bayern München hebt, sind laut Deutscher Fußball Liga (DFL) 200 der 211 Fifa-Mitgliedsverbände live dabei. TV-Stationen aus Frankreich, Belgien, Mexiko, den USA, Italien, Polen und China übertragen mit jeweils eigenen Teams direkt aus dem Leverkusener Stadion, 28 statt der üblichen 26 Kameras sind für dieses Topspiel im Einsatz.

Klar, dass die Brisanz auch bei den Mannschaften selbst Eindruck hinterlässt. Beim verbalen Vorspiel mit Kontrahent Xabi Alonso zeigte Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit leuchtenden Augen Angriffslust. In seine Lobrede auf den ungeschlagenen Liga-Krösus Leverkusen und dessen Coach Alonso (sie liegen aktuell zwei Punkte vor den Münchnern) mischte er eine klare Ansage für die Kraftprobe in der Bundesliga, auf die eben nicht nur Deutschland gebannt wartet.

„Hosen runter“

„Samstag, 18.30 Uhr, Hosen runter und Karten auf den Tisch. Wir wollen eine Statement-Leistung“, sagte Tuchel in Erinnerung an den Statement-Sieg des Serienmeisters 2023 beim 4:0 gegen Borussia Dortmund. Nun befand er trotz einer „überragenden Saison“ der Leverkusener, dass diese „mehr an ihrem Limit spielen als wir. Wir haben noch mehr Luft nach oben. Es ist der Moment, den nächsten Schritt zu gehen.“

Tuchel glaubt zwar nicht an eine Vorentscheidung im Titelkampf, aber alle könnten die Tabelle lesen: „Bei einer Niederlage von uns klafft schon mal eine Lücke.“ Fünf Punkte Rückstand wären es dann. Bei einem Bayern-Sieg wiederum gäbe es einen Wechsel an der Spitze.

Bayerns Torjäger Harry Kane steht im Fokus. APA / AFP / Lukas Barth

Alonso will die Chance zur Zeitenwende im deutschen Fußball ergreifen. Sein verbaler Konter lautete: „Es ist ein großes Spiel, emotional, mit großer Qualität. Bis jetzt haben wir eine Supersaison gespielt – und doch nur zwei Punkte Vorsprung. Die Bayern sind Meister. Sie haben die Sieger-DNA, aber wir sind bereit!“

Neuers Stichelbotschaft

Natürlich kommt es zuvorderst auf die Protagonisten auf dem Platz an: auf Taktgeber Granit Xhaka, Abwehrchef Jonathan Tah oder Unterschiedsspieler Florian Wirtz in Alonsos Werkself. Einen Einsatz des zuletzt verletzten Exequiel Palacios schloss der Coach aus.

Torjäger Harry Kane, Rückkehrer Joshua Kimmich oder Ballzauberer Jamal Musiala stehen bei den Bayern im Fokus. Und Tuchel steht vor äußerst kniffligen Personalentscheidungen. Der Einsatz von Nationaltorwart Manuel Neuer wackelt wegen Kniebeschwerden. „Es ist Manu, er kriegt von uns Zeit bis Samstag, 17 Uhr“, kündigte Tuchel an. Der Kapitän werde alles versuchen. „Wir mögen ja solche Highlightspiele“, lautete Neuers Stichelbotschaft an Leverkusen.

Leverkusens Mittelfeldmotor Granit Xhaka (l.) freut sich mit Teamkollege Robert Andrich. Reuters / Wolfgang Rattay

Tuchel muss auch abwägen, ob er die aus Verletzungen kommenden Kimmich (Schulter) und Dayot Upamecano (Muskelfaserriss) aufbietet. „Bei Josh brauchen Sie keine Signale zu erwarten. Er kommt auch mit einem Arm ins Training und sagt: ,Es geht‘“, erklärte Tuchel. Alles ist angerichtet für ein Fußballspektakel mit vollem Einsatz aller Beteiligten. „Wenn du am Ende der Saison Champion sein willst, musst du in solchen Spielen eine gute Leistung zeigen“, sagte Bayerns 24-facher Saisontorschütze Kane.

Leverkusens „Mia san mia“

Auch am Spielfeldrand wird die Partie mitentschieden. Bayer gegen Bayern, das ist eben auch Alonso (42) kontra Tuchel (50). Der Jüngere schwärmte nach dem schon dritten Last-minute-Sieg seines Teams in diesem Kalenderjahr beim mitreißenden 3:2-Erfolg im Pokalviertelfinale gegen den VfB Stuttgart: „Diese Mannschaft hat Herz, diese Mannschaft hat Seele – und sie versucht es immer bis zum Ende.“ Das patentierte Bayern-Motto „Mia san mia“ wird neuerdings erfolgreich in Leverkusen gelebt.

Ob das auch nach dem heutigen ultimativen Charaktertest der Fall sein wird? Beim Gegner ist man sich der eigenen Titelreife jedenfalls sicher. „Der FC Bayern ist dafür bekannt, in solchen Partien auf den Punkt bereit zu sein“, tönte Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge.