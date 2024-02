Meinl-am-Graben-Chef: »Das ist die größte Lüge auf der Welt«

Udo Kaubek: Über Corona haben wir alle gewonnen im Lebensmittelhandel. Es ist aber eine falsche Vorstellung, dass wir, obwohl bei uns 100.000 Touristen herumlaufen, so sehr von denen profitieren. Was sollen Touristen schon großartig bei mir im Laden kaufen? Unser Schwerpunkt ist Frische, da sind die Touristen nicht unsere Kernzielgruppe. Seit Corona – da wissen wir, dass der Tourismus quasi ausgefallen ist – greifen wir regelmäßig auf Warengruppenanalysen zurück. So können wir genau analysieren, dass bei uns der Tourismusanteil nur bei rund fünf Prozent liegt, das ist gar nicht so viel, wie man vielleicht glaubt.