Weißensee: Wenn die Holländer kommen

Für die Alternative 11-Städte-Tour reisen jedes Jahr tausende Holländer an den Weißensee in Kärnten. APA / APA / Anna-Maria Walli

Die »Alternative 11-Städte-Tour« gilt als die größte Eisschnelllauf-Veranstaltung der Welt. Dank ihr wird der Weißensee in Kärnten einmal jährlich zur holländischen Enklave.

„Was goed, toch?“ „Wie bitte? Ach so, das Eis war traumhaft, ja.“ „Stimmt, traumhaft sagt man bei euch“, sagt der ältere Herr mit dem unverkennbaren holländischen Akzent, ­während er die langen Kufen von den speziellen Eisschnelllaufschuhen ab­nimmt. Obwohl seine Deutschkenntnisse ganz passabel sind, musste er sie in den vergangenen zwei Wochen nicht oft auspacken.

Zumindest nicht am Weißensee in Kärnten, denn dort ist vor kurzem die „Alternative 11-Städte-Tour“ zu Ende gegangen, eine Veranstaltung, die jedes Jahr eine Horde an eislaufvernarrten Holländern anlockt und damit die größte Eisschnelllaufveranstaltung der Welt ist.