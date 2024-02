Koch Lukas Nagl: Der „Fischflüsterer“ im Salzkammergut

Lukas Nagl hat mit Konsequenz und geradlinigem Stil das Bootshaus in Traunkirchen in die österreichische Oberliga gekocht. Seine Träume hat er damit verwirklicht – teilweise.

Lukas Nagl wird als bester Fischkoch Österreichs gehandelt, sie sagen „Fischflüsterer“ zu ihm. Lukas Nagl ist einer der meistinterviewten Köche des Landes. Etwa 130 seien es im Jahr 2023 gewesen, nicht alle hätte er wirklich spannend gefunden. Nagl lacht, wenn man ihn auf den besten Fischkoch anspricht, und sagt: „In Wahrheit bin ich der beste Dessertkoch!“

Spannender als zum hundertsten Mal über Fisch zu reden, findet Nagl die Schonzeit. Sie tritt an den Salzkammergutseen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf, zur Zeit unseres Gesprächs Anfang Dezember haben die Fische im Traunsee gerade ihre Ruhe vor den Fischern. Man behilft sich im Bootshaus mit dem Fang der Nachbarn am Attersee. Und hat Zeit, über anderes nachzudenken. Zum Beispiel, wie man die Eindrücke aus den Reisen – jüngst vier Wochen Japan, vorher Auberge de L’Ill im Elsass – in seine Arbeit integriert. Über das Essen bei den Haeberlins sagt er nur: „Ich werde keinen einzigen Gang je vergessen.“ Über Japan weiß er mehr zu erzählen.