„Die Königinnen“: Ein neues Musical für Maria Stuart und Elisabeth I.

Elisabeth I. und Maria Stuart kommen im für großes Orchester komponierten Musical im Landestheater in Linz direkt ins Gespräch. Zu bereden bzw. besingen haben die zwei Frauen mehr als genug für drei spannende Stunden. Welche Wahrheit ist im Streit um die Thronfolge die richtige?

Wie ist es dazu gekommen, dass eine Cousine die andere zum Tode verurteilt? Diese Frage stellen Thomas Zaufke (Libretto) und Henry Mason (Musik) an den Anfang ihres neuen Musicals „Die Königinnen“, das am Samstag am Landestheater Linz Premiere feierte. Die zwei Musicalmacher, die in Linz schon mit „Der Hase mit den Bernsteinaugen“ reüssiert haben, liefern ein monumentales und durch klare, moderne Sprache dennoch nahbares Werk über das Leben zweier der berühmtesten Frauen der Weltgeschichte: Elisabeth I., protestantische Königin von England, und Maria Stuart, katholische Königin von Schottland. Die zwei Cousinen agieren als herausragende Frauen in einer von Männern geprägten Welt. Mussten sie tun, was sie taten, oder hätten sie andere Entscheidungen treffen können?

Zwei starke Hauptdarstellerinnen