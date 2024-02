Nur wer feiert, darf hinein?

Über eine Leitkultur kann man reden, Susanne Raabs Definition lässt einen aber verwundert zurück.

Die ÖVP macht sich Gedanken um die Leitkultur. Das ist in Zeiten starker Zuwanderung legitim. Wie aber definiert man Leitkultur? „Es geht um gesellschaftliche Grundwerte, Gleichberechtigung und Meinungsäußerungsfreiheit und natürlich geht es auch darum, was unser Zusammenleben in Österreich auszeichnet, wozu auch gesetzliche Feiertage gehören können“, erklärte Integrationsministerin Susanne Raab. Während die ersten Punkte logisch klingen, lässt einen die Feiertag-Passage doch sehr verwundert zurück.