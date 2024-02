Caroline Peters ermittelt jetzt im Ruhrpott

In „Die Neue und der Bulle“ spielt Caroline Peters den Kollegen Serkan Kaya an die Wand. In Duisburg, wo einst „Schimanski“ ermittelte. Der wirkt dagegen ganz schön alt.

Duisburg? Was fällt einem dazu ein außer Ruhrpott? Und Kultur in Industrieruinen. Ach ja: Da war Horst Schimanski. Von 1981 bis 2013 gab Götz George den legendären Kommissar. Erst im „Tatort“, dann in einem Spin-off. Schimanski war nicht wie die anderen damals. Er fluchte, soff, prügelte und sagte so oft „Scheiße“, dass die deutsche „Bild“-Zeitung sich einmal die Mühe machte, nachzuzählen. Er war hart, aber für eine gute Sache. Das kam gut an. Kein anderer „Tatort“-Ermittler war so beliebt wie er. Schimanski machte Duisburg zur Krimihauptstadt.