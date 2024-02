Rapper und Schauspieler Pablo Grant mit 26 Jahren gestorben

Der Musiker und Schauspieler Pablo Grant ist tot. Mit nur 26 Jahren erlag er seiner Band zufolge den Folge einer Thrombose.

Viele kennen ihn als Mitglied der Rapgruppe BHZ, andere vom Kinderfilm „Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs“ (2016) oder aus der Kriminalserie „Polizeiruf 110“. Am 6. Februar ist der Rapper und Schauspieler Pablo Grant gestorben, wie die Berliner Gruppe BHZ am Montag via Instagram bekanntgab. Demzufolge erlag er den Folgen einer Thrombose.

Unter dem Beitrag bekundeten Größen der Deutschrapszene wie Haftbefehl, Ski Aggu und Danger Dan ihr Beileid. „Wir wünschen euch Kraft in dieser schweren Zeit, fühlt euch gedrückt. Ruhe in Frieden Pablo. ♥️“, schrieb etwa die Hip-Hop-Formation K.I.Z.

Im Magdeburger „Polizeiruf 110“ spielte Grant die Rolle des Kriminaloberkommissars Günther Márquez. Auch war er in „SOKO Hamburg“ oder „In aller Freundschaft“ zu sehen.

Familie und Freunde von Grant baten via Instagram, ihre Privatsphäre zu respektieren und von Kontaktaufnahmen abzusehen. „Wir danken allen Fans, die Pablos künstlerischen Weg über die Jahre begleitet und unterstützt haben.“ (red.)