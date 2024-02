Neue Zahlen zeigen, wie rasant die Preise für Gewerbeimmobilien verfallen. Das Problem: Europäische Banken haben Hunderte Milliarden Euro an Krediten in den Objekten stecken. Und sie reagieren zu „langsam“ auf die neue Situation, sagt die Aufsicht. Nun wird sie aktiv.

Es bestätigte die dramatische Situation, was der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) am Montag zutage brachte. Zuvor war nämlich bereits durchgesickert, dass in der Europäischen Zentralbank aufgrund der neuen Gegebenheiten bei Gewerbeimmobilien die Alarmglocken zu läuten begonnen haben. Und nun teilte der VDP eben mit, dass die Gewerbeimmobilienpreise in Deutschland im Schlussquartal 2023 im Rekordtempo, und zwar um 12,1 Prozent zum Vergleichszeitraum 2022, gefallen sind. Im Vergleich zum dritten Quartal 2023 ergab sich ein Rückgang um 4,9 Prozent.

Größere Preisrückgänge bei Gewerbeimmobilien sind in dem seit 2010 quartalsweise erhobenen VDP-Index vorher nicht gemessen worden. Nachdem sich die Preise zuvor von 2010 bis zum zweiten Quartal 2022 um rund 55 Prozent erhöht hatten, gingen sie seit diesem Höhepunkt laut VDP um 16,5 Prozent zurück. Die Tendenz zeigt sich zwar auch bei Wohnimmobilienpreisen. Aber diese sanken in Deutschland im vierten Quartal 2023 im Jahresvergleich immerhin nur um 6,1 Prozent – halb so schnell wie die der Gewerbeimmobilien. Bei Letzteren ist die Situation auch insofern dramatisch, als die deutschen Geschäftsbanken neben den französischen diejenigen sind, die mit fast 300 Milliarden Euro am meisten offene Kredite in europäischen Gewerbeimmobilien stecken haben.

Ausstehende Bankenkredite und -darlehen für Gewerbeimmobilien Die Presse

Das und die gesamteuropäische Situation lässt – wie eingangs erwähnt – die Alarmglocken in der Europäischen Zentralbank (EZB) läuten.