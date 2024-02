Wer weiß es besser, Robert Habeck oder der Physiknobelpreisträger?

Ohne Atomkraft werde die Energiewende in Deutschland „eine enorme Herausforderung“, meint ein hochdekorierter US-Wissenschaftler.

Vor dieser Biografie kann man nur ehrfürchtig den Hut ziehen: ­Steven Chu, 75, ist Professor für Physik an der Universität Stanford. Er gewann 1997 den Physiknobelpreis. Er war von 2009 bis 2013 Energieminister im Kabinett von US-Präsident Barack Obama. Er wurde mit wissenschaftlichen Auszeichnungen überhäuft und ist Träger von mehr als 30 Ehrendoktortiteln der weltweit renommiertesten Universitäten.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Die Vermutung liegt also nahe, dass Steven Chu ungefähr weiß, was er sagt, wenn er sich zu einem seiner Fachgebiete äußert. Das tat er vor ein paar Tagen in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Dem deutschen Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Robert Habeck, werden die Einschätzungen des Herrn Professors nicht sonderlich gefallen haben.