Musikverein: Zwei Musikwelten, die eine magische Einheit bilden

Daniil Trifonov und Gautier Capuçon ließen im Musikverein schillernde Vielfarbigkeit auf kraftvolle Souveränität treffen.

Bereits das Stimmen kündigte einen außergewöhnlichen Abend an: Ein Hauch von einem A, kurz angetupft am Klavier von Daniil Trifonov, Gautier Capuçon erwiderte einen raschen Strich am Cello. Schon folgte das erste Stück. Im ausverkauften Großen Musikvereinssaal präsentierten die beiden Weltstars zum Abschluss ihrer Tournee ein ausschließlich aus Werken des 20. Jahrhunderts bestehendes Programm. Der französische Cellist ist bekanntermaßen leidenschaftlich agierender Kammermusiker.