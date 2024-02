Politisches Kino: „Schauerlich, was in den Köpfen spukt“

Um das Forum ranken sich viele Legenden. Natürlich sehe ich mich in der Tradition seines oft wegweisenden Programms, ästhetisch wie politisch. Damit meine ich nicht nur explizit aktivistisches Kino. Ich will auch das Populäre umarmen, so gut es geht. Auch Genrefilme. Zudem zeigen wir diesmal viele Biopics über ungewöhnliche Helden, von Maria Lassnig bis Frantz Fanon.